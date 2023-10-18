Нутрициолог раскрыл, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья

Разрешённое количество яиц в день зависит от здоровья человека, рассказал "Москве 24" диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он отметил, что активному и здоровому человеку можно съедать одно-два яйца в день.

Эксперт рассказал, что в составе яиц есть полезные белки, жиры, витамины A, D и В, которые необходимы организму. Однако если у вас лишний вес или атеросклероз, то яйца следует есть реже.

"Яйца — достаточно калорийный продукт. И если есть их ежедневно в больших количествах, то человек может набрать ещё больше лишних килограммов. Поэтому людям с избыточным весом стоит употреблять примерно по одному-два яйца два-три раза в неделю", — объяснил врач.

Нутрициолог отметил, что при атеросклерозе яйца есть можно, но не каждый день. Два-три раза в неделю по одному-два яйца будет достаточно. Гораздо важнее контролировать холестерин, который человек получает из колбас и полуфабрикатов, чем ограничивать употребление яиц.