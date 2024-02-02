Соль, вода, жир и витамины: Врач назвала четыре правила, которые уберегут вас от тромбов
Диетолог Денисова: Два литра жидкости в день снизят риски образования тромбов
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Как понять, что в организме не хватает воды, и не допустить сгущения крови? Об этом пациентам рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
"В день рекомендуется выпивать 1,5–2 литра жидкости. Если чай не очень крепкий, то его тоже можно отнести к жидкости. А вот кофе и алкоголь не считаются, потому что они, наоборот, её выводят," — приводит слова эксперта aif.ru.
По словам Денисовой, важно соблюдать умеренность в употреблении соли. Так как она притягивает воду и вызывает отёки. С другой стороны, при её избытке в рационе возможно перераспределение жидкости в организме: отёки означают, что в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало.
Помимо этого, врач советует не злоупотреблять жирной пищей, особенно животного происхождения. Это ещё один фактор риска сгущения крови и образования тромбов.
И ещё один совет — не забывайте про витамины и минеральные вещества. Влияние на свёртываемость оказывают витамин С и витамин К, которые присутствуют в капусте, твороге и молоке, а ещё — кальций, фосфор и магний.
Ранее гастроэнтеролог предупредила о проблемах со здоровьем у любителей напиться воды перед сном. Оказалось, что последний стакан перед погружением в мир сновидений нужно выпивать за 1,5–2 часа до отбоя, это правило поможет избежать проблем с работой почек во время сна.