Врач назвала "пустяковую" проблему, из-за которой кровь становится ядом

Нерегулярный стул ведёт к проблемам с выводом токсинов из организма и целому ряду опасных заболеваний. Об этом в своём телеграм-канале предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По её словам, проблемы в этой части очень распространены.

"Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. Из-за этого начинаются воспаления и возрастает риск рака кишечника", — пояснила специалист.

Лебедева добавила, что о проблемах с организмом говорит ряд "звоночков": ухудшение аппетита, акне и проблемы с кожей, постоянный дискомфорт в животе, неприятный запах изо рта, ухудшение настроения, снижение работоспособности, а также метеоризм и бессонница.

Кроме того, запоры могут быть связаны с некоторыми заболеваниями, предупредила врач. Так, проблемы со стулом являются признаком, в частности, гипотиреоза, геморроя, трещин, дивертикул, синдрома раздражённого кишечника и дискинезии желчного пузыря. Однако чаще всего проблема кроется в неправильном питании, слабой физической активности и сбоях в организме.

"Кишечник — наш второй мозг. Когда у нас всё в порядке "там", мы чувствуем себя лучше, а жизнь играет ярче", — указала Лебедева.