Не только цитрусовые: Названо 6 продуктов с высоким содержанием витамина C

В начале марта организм человека истощён после зимы и активнее всего нуждается в пополнении запасов витаминов. Один из самых востребованных — витамин С. Его суточная норма для женщин составляет 75 мг, а для мужчин — 90. Как отметила диетолог Юлия Хохолкова, витамин С содержится далеко не только в цитрусовых, но и во многих других фруктах и ягодах.

"Мы недооцениваем нашу чёрную смородину, в которой витамина С просто три-четыре двойные нормы. Обычный красный перец — три-четыре нормы. В цитрусовых есть, но не столько много, как кажется", — приводит слова эксперта телеканал "Санкт-Петербург".

Больше всего витамина С содержат: плоды шиповника — 1250 мг, облепиха — 800 мг, чёрная смородина — 180 мг, петрушка — 160 мг, сладкий красный перец — 120 мг, укроп — 100 мг. В лимонах и апельсинах всего же 40 миллиграммов на 100 граммов продукта.

Терапевт Оксана Хамицева отметила, что витамин C стимулирует выработку T- и В-лимфоцитов и интерлейкинов — определённых факторов иммунитета, которые играют роль в иммунном ответе на инфекции. При этом в одиночку этот элемент от ОРВИ не спасёт, пояснила врач. Хохолкова добавила, что запастись витаминами заранее нельзя. Эксперт советует есть сезонные фрукты и овощи, не готовить варенье, которое убивает весь витамин C, а морозить ягоды. Так, например, можно поступать с шиповником, который зимой специалист рекомендует запаривать и пить.

Исследования витамина С продолжаются, и считается, что он замедляет старение кожи. Хамицева пояснила, что это вещество действительно является мощным антиоксидантом — защищает кожу от внешних факторов и участвует в выработке коллагена, который отвечает за состояние кожи, связок и суставов. Но пить аскорбиновую кислоту и думать, что кожа не состарится, терапевт назвала сомнительной практикой.