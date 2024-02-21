Рекорд по витамину C: Россиянам назвали чудо-напиток, который укрепит иммунитет и улучшит зрение
Диетолог Разаренова: Шиповник помогает в борьбе с вирусами и бактериями
Диетолог Разаренова: Шиповник помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers
Шиповник способствует повышению иммунитета, регенерации кожи, улучшению зрения, снятию воспалений и выводу из организма холестерина. Об этом рассказала диетолог Александра Разаренова.
"Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушёных плодов. Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны. Витамин С крайне важен для работы иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Также он способствует регенерации кожи, улучшает её структуру за счёт поддержки синтеза коллагена", — пояснила эксперт в беседе с радио Sputnik.
Заваривать плоды шиповника нужно горячей водой температуры примерно 70–80 градусов. На чашку рекомендуется взять одну-две чайные ложки сушёных ягод. После этого нужно накрыть крышкой и дать завариться в течение 5–15 минут. По словам диетолога, такая термическая обработка позволит сохранить почти все витамины.
Употреблять шиповник не рекомендуется людям, страдающим мочекаменной болезнью. Кроме того, из-за высокого содержания витамина C напиток может усилить симптомы гастрита или язвы желудка. Важно помнить и о взаимодействии с лекарственными средствами, так как шиповник усиливает действие препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты, антикоагулянтов, заключила эксперт.
Ранее на Life.ru диетолог назвал самые полезные для кишечника напитки, которые защитят иммунитет. Врач посоветовал выбирать те, в которых есть бифидо- и лактобактерии, они помогают нашему организму.