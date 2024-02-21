Рекорд по витамину C: Россиянам назвали чудо-напиток, который укрепит иммунитет и улучшит зрение

Шиповник способствует повышению иммунитета, регенерации кожи, улучшению зрения, снятию воспалений и выводу из организма холестерина. Об этом рассказала диетолог Александра Разаренова.

"Обычно содержание витамина C в шиповнике составляет около 426 миллиграммов на 100 граммов сушёных плодов. Это в несколько раз больше, чем содержание витамина C в цитрусовых, таких как апельсины или лимоны. Витамин С крайне важен для работы иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Также он способствует регенерации кожи, улучшает её структуру за счёт поддержки синтеза коллагена", — пояснила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Заваривать плоды шиповника нужно горячей водой температуры примерно 70–80 градусов. На чашку рекомендуется взять одну-две чайные ложки сушёных ягод. После этого нужно накрыть крышкой и дать завариться в течение 5–15 минут. По словам диетолога, такая термическая обработка позволит сохранить почти все витамины.

Употреблять шиповник не рекомендуется людям, страдающим мочекаменной болезнью. Кроме того, из-за высокого содержания витамина C напиток может усилить симптомы гастрита или язвы желудка. Важно помнить и о взаимодействии с лекарственными средствами, так как шиповник усиливает действие препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты, антикоагулянтов, заключила эксперт.