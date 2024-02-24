Составлен топ-10 напитков и продуктов для укрепления иммунитета после зимы

В конце зимнего периода иммунитету человека требуется поддержка. Осуществить её можно с помощью витаминов, получаемых из продуктов. Считается, что больше всего полезных веществ в цитрусовых, однако таких продуктов куда больше, рассказала диетолог Наталия Гридина в беседе с RT.

Добавление в рацион говядины станет хорошим подспорьем вашему иммунитету, поскольку она содержит белок, жир и витамин B12. Блюда из такого мяса предотвращают железодефицит и анемию, отметила эксперт.

Также она советует обратить внимание на морковь, которая содержит в себе бета-каротин, позволяющий поддерживать иммунитет и обладающий антиоксидантными свойствами. Капуста также будет весьма полезной в это время года, особенно в квашеном виде, поскольку нормализует микрофлору кишечника.

По словам специалиста, зимний сезон считается временем хурмы. Она помогает физиологической регенерации, содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а также укрепляет зрение и положительно влияет на состояние кожи. Для салатов, супов и закусок отличным ингредиентом станет петрушка, в которой много витаминов К и С, железа и кальция. Кроме того, она улучшает память и пищеварение. Из напитков, которые будут давать полезный эффект в конце зимы, можно особенно выделить настой из шиповника и чай из корня имбиря, считает Гридина.

"Первый по количеству аскорбиновой кислоты в составе может соревноваться с лимоном, а второй не только помогает бороться с простудой, но и положительно влияет на эндокринную систему. Также полезно зимой пить облепиховый чай, клюквенный морс и чай с лавандой. Последний поможет успокоиться после стрессового дня, снять накопившуюся усталость и нормализовать сон", — подытожила эксперт.