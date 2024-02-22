Врач раскрыла, какие продукты укрепят иммунитет после зимней спячки

Скоро весна, однако вирусы до сих пор очень активны. Кроме того, синоптики обещают не очень тёплый март, поэтому иммунитет нужно продолжать укреплять, рассказала врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Традиционно считается, что март — это месяц весеннего авитаминоза. Но учёные доказали, что полное отсутствие поступления витаминов в организм в современном мире, когда мы имеем круглосуточный доступ к овощам и фруктам, невозможно. В то же время у некоторых людей может возникать такое состояние, как гиповитаминоз, — снижение количества витаминов", — сказала нутрициолог.

Специалист отметила, что ситуация особенно выражена с витамином D, потому что он вырабатывается под воздействием солнечного света, а его зимой мало. Поэтому медик порекомендовала включать в рацион побольше сезонных овощей и фруктов. Так, например, восполнить количество витамина помогут капуста, лук, морковь, репа, редька, апельсин, грейпфрут и киви. Морская рыба, яйца, сливочное масло и орехи также на отлично справятся с этой задачей, заключила Гадельмурзина.