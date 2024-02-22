Врач раскрыла, какие продукты укрепят иммунитет после зимней спячки
Нутрициолог Гадельмурзина: Капуста и репа помогут укрепить иммунитет в марте
Скоро весна, однако вирусы до сих пор очень активны. Кроме того, синоптики обещают не очень тёплый март, поэтому иммунитет нужно продолжать укреплять, рассказала врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
"Традиционно считается, что март — это месяц весеннего авитаминоза. Но учёные доказали, что полное отсутствие поступления витаминов в организм в современном мире, когда мы имеем круглосуточный доступ к овощам и фруктам, невозможно. В то же время у некоторых людей может возникать такое состояние, как гиповитаминоз, — снижение количества витаминов", — сказала нутрициолог.
Специалист отметила, что ситуация особенно выражена с витамином D, потому что он вырабатывается под воздействием солнечного света, а его зимой мало. Поэтому медик порекомендовала включать в рацион побольше сезонных овощей и фруктов. Так, например, восполнить количество витамина помогут капуста, лук, морковь, репа, редька, апельсин, грейпфрут и киви. Морская рыба, яйца, сливочное масло и орехи также на отлично справятся с этой задачей, заключила Гадельмурзина.
А ранее Life.ru рассказывал о пяти фруктах, которые помогут вам выглядеть свежо и ярко даже долгой зимой. Среди них есть и апельсины. Оранжевые плоды помогают бороться с преждевременным старением кожи, укрепляют иммунитет и играют важную роль в процессе синтеза коллагена.
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