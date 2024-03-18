Названы 3 антистресс-продукта, которые помогут жить без нервных срывов и выгорания Бренд-шеф Кузнецов: Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D 18 марта, 12:39 Устрицы содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Обложка © Unsplash

Современный ритм жизни ставит перед нами множество вызовов — постоянные дедлайны и стрессовые ситуации, которые могут привести к нервным срывам и выгоранию. Однако существуют способы справиться с этими проблемами и сохранить психическое здоровье. Один из важных аспектов в борьбе со стрессом — это правильное питание. Какие продукты включить в рацион, чтобы поддержать баланс и избежать нервных срывов, Life.ru рассказал бренд-шеф Максим Кузнецов.

Морепродукты

Морепродукты, такие как лосось, тунец, креветки и мидии, содержат высокий уровень омега-3 жирных кислот. Омега-3 известны антистрессовыми свойствами, так как помогают снизить уровень воспаления в организме, а также улучшают настроение и функционирование мозга.

Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы. Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D. Витамин D играет важную роль в регуляции настроения и может помочь справиться со стрессом и депрессией. Максим Кузнецов Бренд-шеф "Кухни на районе"

Зелёный чай

Он содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует увеличению уровня гамма-аминомасляной кислоты (GABA) в мозге, что может привести к снижению уровня стресса и тревожности. Кроме того, зелёный чай содержит кофеин, который может помочь улучшить концентрацию и настроение. Этот напиток также поможет улучшить общее состояние организма, защитить от оксидативного стресса и поддержать здоровье сердца, подчеркнул Кузнецов.

Тёмный шоколад

Ещё одним эффективным антистресс-продуктом является тёмный шоколад. Как известно, он содержит фенилэтиламин, который стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья, сокращает уровень кортизола в крови — гормон стресса. При этом тёмный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают клетки от переживаний и улучшают настроение.

"Некоторые исследования показывают, что потребление тёмного шоколада может улучшить когнитивные функции и способствовать лучшей работе мозга. Это может быть полезно при бесконечных дедлайнах, когда мозгу требуется дополнительная поддержка", — добавил бренд-шеф "Кухни на районе".

Однако важно помнить, что умеренное потребление шоколада может быть полезным при стрессе, но избыток не рекомендуется из-за высокого содержания сахара и калорий. Лучше всего выбирать тёмный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше) для получения максимальной пользы для здоровья.

Усугубить ситуацию со здоровьем могут не только дедлайны и стресс, но и окончание зимы, когда в организме накапливается усталость и недостаток витаминов. Какой витамин придаст сил весной — читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев