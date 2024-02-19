Врач перечислила продукты, богатые железом, и то, что мешает ему усваиваться
Диетолог Игнатикова: Чай, кофе, шоколад ухудшают усвоение железа
Повышенная слабость, утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок, головная боль, головокружение могут быть признаками железодефицита в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
"Может быть плохое самочувствие в душных помещениях, в метро или торговых центрах, где нет в большом количестве кислорода. Также отмечаются ломкость волос и ногтей, бледный вид кожи. При появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и может поставить диагноз "железодефицитная анемия", — объяснила специалист.
Для профилактики нехватки железа в большинстве случаев достаточно сбалансировать питание. Так, лучше всего железо усваивается из продуктов животного происхождения, особенно из красного мяса и субпродуктов. Для его усвоения требуются и другие вещества, в частности витамин C, поэтому обязательными в рационе являются квашеная капуста, цитрусовые и яблоки.
"Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина. Плюс в говядине содержится много железа в доступной для человека форме, оно хорошо усваивается", — рекомендовала врач.
А вот чай, кофе и шоколад ухудшают усвоение железа из-за наличия в них танинов, поэтому их употребление стоит ограничить, заключила Игнатикова.
А ранее терапевт назвала топ-3 элементов, незаменимых для мужского здоровья. Одним из них оказалось именно железо.
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