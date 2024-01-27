Терапевт назвала топ-3 элементов, незаменимых для мужского здоровья

Самыми незаменимыми элементами для мужского здоровья являются цинк, селен и железо. Об этом NEWS.ru сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.

Она пояснила, что цинк отвечает за работу иммунитета, состояние кожи, ногтей и волос. И вместе с тем участвует в сперматогенезе.

"Селен входит в состав многих ферментов, влияет на фертильность, иммунную систему, работу щитовидной железы, состояние волос и ногтей. Содержится в орехах, чесноке, креветках, фисташках, гречневой крупе, рыбе. Железо входит в состав гемоглобина, оказывает влияние на синтез эритроцитов, обеспечивает питание клеток, влияет на многие важные процессы в организме", — перечислила Тимощенко.

По её словам, наиболее важными витаминами для мужчин являются D, C, A, E, B9 и B6. Эксперт подчеркнула, что витамин D управляет обменом кальция и фосфора, который поддерживает работу щитовидной железы, а также влияет на фертильность.