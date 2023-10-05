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5 октября, 08:54

"Меньше алкоголя — больше цинка": Врач перечислила способы защиты от обострения простуды на губах

Терапевт Сокол: Приём цинка и лизина поможет предотвратить обострение герпеса

Лабиальный герпес или простуда на губах — это заболевание, вызванное вирусом простого герпеса. Из двух известных типов вируса герпеса проявления в области губ обычно связаны с первым типом возбудителя, который, попадая в организм человека, остаётся в нём навсегда. Об этом рассказала Лайфу завотделением дневного стационара поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой, врач-терапевт Анна Сокол.

По её словам, не менее 90% населения Земли являются обладателями этого вируса, но клинически он проявляется только у 5% людей. Среди факторов, способствующих обострению заболевания и появлению симптомов, — острые респираторные заболевания, стресс, чрезмерное употребление алкоголя, отравление, перегревание на солнце или, наоборот, переохлаждение, менструации и беременность.

Чтобы защитить себя от обострений герпетической инфекции, необходимо нормализовать работу кишечника, соблюдать протоколы питания, которые можно получить у лечащего врача. К ним относятся антикандидный протокол питания и FODMAP-диета, пояснила медик.

"Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов — одно из важных условий для победы над частыми рецидивами герпетической инфекции, но нужно чётко понимать, что использование витаминов, микроэлементов и БАДов во время существующего обострения герпеса не так эффективно, как приём лекарственных средств, и требует повышенных дозировок", подчеркнула терапевт, добавив, что натуральные средства защищают лишь от обострения вируса.

Кроме того, Сокол рекомендует акцентировать внимание на уровне витамина Д. Он должен быть не меньше 60–80 нг/мл. Также стоит следить за уровнями железа и витаминов A, B.

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По мнению собеседницы Лайфа, стоит принимать аминокислоту L- Lisine, которая уменьшит частоты рецидивов герпеса в дозировке от одного до трёх граммов в сутки. Лизин можно легко сочетать с витамином C. Авокадо, свёкла, манго, помидоры, молочные продукты, бобовые и дрожжи богаты этим веществом. А вот употреблять шоколад, красное мясо и орехи не стоит, уточнила медик. Эти продукты содержат аргинин.

Сокол добавила, что предотвратить обострение герпеса поможет селен. Его нужно принимать на протяжении месяца в дозировке 200 микрограмм в день. Сюда же эксперт причислила цинк (20–25 миллиграмм в сутки). Если болезнь активизировалась, можно увеличить объём до 50 миллиграмм. Ещё терапевт советует лечиться противовирусными химиопрепаратами из группы синтетических ациклических нуклеозидов. Такой метод терапии подходит заражённым ВПГ-1 и ВПГ-2, которые подхватили вирус впервые или уже имеют рецидив. В любом случае Сокол призвала обратиться к врачу за помощью.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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