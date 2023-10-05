"Меньше алкоголя — больше цинка": Врач перечислила способы защиты от обострения простуды на губах

Лабиальный герпес или простуда на губах — это заболевание, вызванное вирусом простого герпеса. Из двух известных типов вируса герпеса проявления в области губ обычно связаны с первым типом возбудителя, который, попадая в организм человека, остаётся в нём навсегда. Об этом рассказала Лайфу завотделением дневного стационара поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой, врач-терапевт Анна Сокол.

По её словам, не менее 90% населения Земли являются обладателями этого вируса, но клинически он проявляется только у 5% людей. Среди факторов, способствующих обострению заболевания и появлению симптомов, — острые респираторные заболевания, стресс, чрезмерное употребление алкоголя, отравление, перегревание на солнце или, наоборот, переохлаждение, менструации и беременность.

Чтобы защитить себя от обострений герпетической инфекции, необходимо нормализовать работу кишечника, соблюдать протоколы питания, которые можно получить у лечащего врача. К ним относятся антикандидный протокол питания и FODMAP-диета, пояснила медик.

"Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов — одно из важных условий для победы над частыми рецидивами герпетической инфекции, но нужно чётко понимать, что использование витаминов, микроэлементов и БАДов во время существующего обострения герпеса не так эффективно, как приём лекарственных средств, и требует повышенных дозировок", — подчеркнула терапевт, добавив, что натуральные средства защищают лишь от обострения вируса.

Кроме того, Сокол рекомендует акцентировать внимание на уровне витамина Д. Он должен быть не меньше 60–80 нг/мл. Также стоит следить за уровнями железа и витаминов A, B.

По мнению собеседницы Лайфа, стоит принимать аминокислоту L- Lisine, которая уменьшит частоты рецидивов герпеса в дозировке от одного до трёх граммов в сутки. Лизин можно легко сочетать с витамином C. Авокадо, свёкла, манго, помидоры, молочные продукты, бобовые и дрожжи богаты этим веществом. А вот употреблять шоколад, красное мясо и орехи не стоит, уточнила медик. Эти продукты содержат аргинин.

Сокол добавила, что предотвратить обострение герпеса поможет селен. Его нужно принимать на протяжении месяца в дозировке 200 микрограмм в день. Сюда же эксперт причислила цинк (20–25 миллиграмм в сутки). Если болезнь активизировалась, можно увеличить объём до 50 миллиграмм. Ещё терапевт советует лечиться противовирусными химиопрепаратами из группы синтетических ациклических нуклеозидов. Такой метод терапии подходит заражённым ВПГ-1 и ВПГ-2, которые подхватили вирус впервые или уже имеют рецидив. В любом случае Сокол призвала обратиться к врачу за помощью.