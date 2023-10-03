Спастись от заражения сложно: Россиян предупредили об опасном для детей и пожилых вирусе

Норовирус представляет опасность для детей и взрослых. Как передаётся заболевание и что предпринять при заражении, объяснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, норовирус вызывает острый гастроэнтерит. При этом уровень летальности при таком состоянии низкий.

"Болеть могут все, но определённую опасность он представляет для маленьких детей и для пожилых людей. В любом случае, смертность, конечно, невелика. Тем не менее, я знаю, что в Соединённых Штатах примерно 300 человек в год умирает от него. Но это при том, что сотни тысяч заболевают", — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом "360".

Основными симптомами норовируса являются неважное самочувствие и плохой стул. Как отметил Альтштейн, острое заболевание может длиться до трёх дней. Чаще симптомы проходят самостоятельно, однако вирусолог рекомендует при первых признаках обратиться к специалистам.

Норовирус передаётся контактным путём при рукопожатиях с больным, касаниях любых предметов, которые подхватывает следом другой человек, уточнил спикер. Ещё один возможный способ передачи — фекально-оральный путь. Это, когда инфекция попадает в организм через пищу или воду. Учёный заключил, что норовирус — заразная болезнь, спастись от инфицирования которой довольно сложно.