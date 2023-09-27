Врач предупредил о риске заразиться осенним ротавирусом, не выходя из дома

Ротавирусная инфекция, или ротавирусный гастроэнтерит, проявляется рвотой, высокой температурой и диареей. Многие считают, что это исключительно летняя напасть, однако данное заболевание может появиться у человека и осенью. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"В большинстве случаев заражение ротавирусом происходит контактным путём — при совместном использовании предметов быта, например, столовых приборов, смартфонов, планшетов, ручек и карандашей. Также подхватить вирус можно, выпив некипячёной воды или поев немытых фруктов и овощей", — отметил он.

Эксперт добавил, что первые признаки болезни заметны уже через день-два после заражения. Сначала появляется рвота, затем — водянистая диарея, которая может продолжаться до недели у взрослых и до двух — у детей.

При этом главная опасность ротавируса, по мнению специалиста, — обезвоживание. Дело в том, что из-за многократной диареи и рвоты организм теряет много жидкости, из-за чего нарушается баланс электролитов и страдают внутренние органы, в том числе мозг и сердце. Если вовремя не принять меры, инфекция может привести к острой почечной недостаточности, шоку и даже коме.

"Необходимо соблюдать правила личной гигиены, обязательно мыть руки после посещения общественных мест, пить только кипячёную или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед едой, регулярно менять нательное и постельное бельё и проводить больше времени на открытом воздухе — почаще гулять, поддерживать оптимальную физическую активность", — призвал Иванов.

Осенние вспышки инфекции он объяснил тем, что в сентябре и октябре в домах включают отопление, в результате чего воздух становится суше, а в таких условиях вирусу гораздо легче выжить в открытой среде. Заразиться легче всего в торговых центрах и других общественных местах, где очень много людей. Кроме того, осень — сезон окончания отпусков и возвращения сотрудников на работу, а детей — в школы и детские садики, что также способствует распространению инфекции.