"Навёрстывает упущенное": Врач предупредила о "злом" после пандемии ротавирусе

Ротавирусом в тяжёлой форме можно переболеть только один-два раза в жизни, позже благодаря иммунитету эта инфекция превращается в "съел что-то не то", поэтому в зоне особого риска находятся малыши. Об этом "Газете.ru" сообщила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанна Харит.

"Наиболее тяжело болеют маленькие дети, у них при ротавирусной инфекции может быстро наступить обезвоживание, что приводит к поражению сердца, почек, судорогам. Именно для детей и предложена вакцинация. Детям с шестинедельного возраста и до восьми месяцев три раза проводят прививку, после чего они если и заболеют, то легко, обойдётся дело без больниц и капельниц", — объяснила врач.

По её словам, сейчас многие инфекции "навёрстывают упущенное" в период пандемии, когда лучше соблюдались санитарно-гигиенические меры, поэтому заболевают те, кто избежал ротавируса во время свирепствования ковида. Также специалист напомнила, что эта инфекция распространяется по большей части фекально-оральным путём, реже — аэрозольным. Даже если человек выздоровел (или болеет в лёгкой форме), в его каловых массах вирус какое-то время присутствует, можно перенести его грязными руками на ручки двери, телефон и другие предметы. Так что рекомендация, обязательная к исполнению, — мыть руки после туалета и перед едой, заключила Харит.