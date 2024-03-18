Какие продукты есть, чтобы не отекать, — список от нутрициолога Нутрициолог Кузина: При склонности к отёкам стоит исключить из рациона колбасу 18 марта, 11:00 Шпинат содержит калий, который помогает поддерживать баланс гидратации. Обложка © Unsplash

Ваш вес может колебаться даже в течение одного дня. Есть несколько причин, по которым это может происходить, но одна из главных — задержка воды в организме. Почему мы отекаем и какие продукты способствуют отёкам, Life.ru рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Почему происходит задержка воды в организме?

Предменструальный синдром (ПМС).

Слишком долгое сидение. Под действием силы тяжести в ногах скапливается больше крови, что увеличивает задержку воды.

Продукты с высоким содержанием натрия и другие обработанные продукты в рационе.

Некоторые лекарственные препараты.

Полёт в самолёте. Слишком долгое сидение и перепады давления тоже могут повлиять на задержку воды в организме.

От каких же продуктов нужно отказаться, чтобы предотвратить отёки?

1. Переработанные продукты. Переработанные продукты содержат большое количество добавок, в большинстве случаев — с высоким содержанием натрия. Организму необходимо определённое количество натрия, однако его излишек способствует задержке воды, предупреждает Кузина. В этот список входят:

Консервированные супы и тушёное мясо.

Лапша быстрого приготовления.

Плавленый сыр.

Замороженные блюда.

Колбасы и копчёности.

Печенье и выпечка.

Консервированные овощи.

Крендели, крекеры и чипсы.

Солёные орехи.

Оливки.

Солёный попкорн.

2. Алкоголь.

Общеизвестно, что алкоголь обладает мочегонным действием. Так как же он может вызывать задержку воды? Именно потому, что алкоголь является мочегонным, возникает дисбаланс электролитов, и организм стремится его восполнить, задерживая воду. Катерина Кузина Нутрициолог

3. Рафинированные углеводы. К продуктам с высоким содержанием углеводов, которые вам лучше избегать, чтобы предотвратить задержку воды, относятся:

сахар

сладости

макароны

рис

фруктовый сок

газировка и другие напитки с высоким содержанием сахара.

Что же есть, чтобы избавиться от отёков?

1. Продукты с высоким содержанием калия. Калий противостоит действию натрия, помогает регулировать сокращение мышц, поддерживать баланс гидратации и нервный импульс. К таким продуктам относятся:

авокадо

банан

шпинат

апельсин

сладкий картофель

фасоль

курага.

2. Продукты с высоким содержанием магния. Магний — ещё один важнейший минерал, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях. Магний положительно влияет на задержку воды в организме, а также помогает устранить симптомы ПМС. К продуктам с высоким содержанием магния относятся:

тёмный шоколад

тыквенные семечки

семена чиа

кешью

арахис

миндаль

бобовые

тофу (убедитесь, что в нём мало натрия).

Кстати, отёки бывают разные. Например, хронические мешки под глазами вообще чаще всего связаны с нехваткой белка в рационе и неспособностью его расщепить и усвоить. А отёчные щиколотки и отёки ног, особенно к вечеру, свидетельствуют о другой патологии. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев