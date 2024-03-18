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Какие продукты есть, чтобы не отекать, — список от нутрициолога

Нутрициолог Кузина: При склонности к отёкам стоит исключить из рациона колбасу

18 марта, 11:00
Шпинат содержит калий, который помогает поддерживать баланс гидратации. Обложка © Unsplash

Шпинат содержит калий, который помогает поддерживать баланс гидратации. Обложка © Unsplash

Ваш вес может колебаться даже в течение одного дня. Есть несколько причин, по которым это может происходить, но одна из главных — задержка воды в организме. Почему мы отекаем и какие продукты способствуют отёкам, Life.ru рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Почему происходит задержка воды в организме?

  • Предменструальный синдром (ПМС).
  • Слишком долгое сидение. Под действием силы тяжести в ногах скапливается больше крови, что увеличивает задержку воды.
  • Продукты с высоким содержанием натрия и другие обработанные продукты в рационе.
  • Некоторые лекарственные препараты.
  • Полёт в самолёте. Слишком долгое сидение и перепады давления тоже могут повлиять на задержку воды в организме.
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От каких же продуктов нужно отказаться, чтобы предотвратить отёки?

1. Переработанные продукты. Переработанные продукты содержат большое количество добавок, в большинстве случаев — с высоким содержанием натрия. Организму необходимо определённое количество натрия, однако его излишек способствует задержке воды, предупреждает Кузина. В этот список входят:

  • Консервированные супы и тушёное мясо.
  • Лапша быстрого приготовления.
  • Плавленый сыр.
  • Замороженные блюда.
  • Колбасы и копчёности.
  • Печенье и выпечка.
  • Консервированные овощи.
  • Крендели, крекеры и чипсы.
  • Солёные орехи.
  • Оливки.
  • Солёный попкорн.

2. Алкоголь.

Общеизвестно, что алкоголь обладает мочегонным действием. Так как же он может вызывать задержку воды? Именно потому, что алкоголь является мочегонным, возникает дисбаланс электролитов, и организм стремится его восполнить, задерживая воду.

Катерина Кузина

Нутрициолог

Общеизвестно, что алкоголь обладает мочегонным действием. Так как же он может вызывать задержку воды? Именно потому, что алкоголь является мочегонным, возникает дисбаланс электролитов, и организм стремится его восполнить, задерживая воду.
Общеизвестно, что алкоголь обладает мочегонным действием. Так как же он может вызывать задержку воды? Именно потому, что алкоголь является мочегонным, возникает дисбаланс электролитов, и организм стремится его восполнить, задерживая воду.

3. Рафинированные углеводы. К продуктам с высоким содержанием углеводов, которые вам лучше избегать, чтобы предотвратить задержку воды, относятся:

  • сахар
  • сладости
  • макароны
  • рис
  • фруктовый сок
  • газировка и другие напитки с высоким содержанием сахара.
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Что же есть, чтобы избавиться от отёков?

1. Продукты с высоким содержанием калия. Калий противостоит действию натрия, помогает регулировать сокращение мышц, поддерживать баланс гидратации и нервный импульс. К таким продуктам относятся:

  • авокадо
  • банан
  • шпинат
  • апельсин
  • сладкий картофель
  • фасоль
  • курага.

2. Продукты с высоким содержанием магния. Магний — ещё один важнейший минерал, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях. Магний положительно влияет на задержку воды в организме, а также помогает устранить симптомы ПМС. К продуктам с высоким содержанием магния относятся:

  • тёмный шоколад
  • тыквенные семечки
  • семена чиа
  • кешью
  • арахис
  • миндаль
  • бобовые
  • тофу (убедитесь, что в нём мало натрия).
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Кстати, отёки бывают разные. Например, хронические мешки под глазами вообще чаще всего связаны с нехваткой белка в рационе и неспособностью его расщепить и усвоить. А отёчные щиколотки и отёки ног, особенно к вечеру, свидетельствуют о другой патологии. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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