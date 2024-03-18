Какие продукты есть, чтобы не отекать, — список от нутрициолога
Нутрициолог Кузина: При склонности к отёкам стоит исключить из рациона колбасу
Шпинат содержит калий, который помогает поддерживать баланс гидратации. Обложка © Unsplash
Ваш вес может колебаться даже в течение одного дня. Есть несколько причин, по которым это может происходить, но одна из главных — задержка воды в организме. Почему мы отекаем и какие продукты способствуют отёкам, Life.ru рассказала нутрициолог Катерина Кузина.
Почему происходит задержка воды в организме?
- Предменструальный синдром (ПМС).
- Слишком долгое сидение. Под действием силы тяжести в ногах скапливается больше крови, что увеличивает задержку воды.
- Продукты с высоким содержанием натрия и другие обработанные продукты в рационе.
- Некоторые лекарственные препараты.
- Полёт в самолёте. Слишком долгое сидение и перепады давления тоже могут повлиять на задержку воды в организме.
От каких же продуктов нужно отказаться, чтобы предотвратить отёки?
1. Переработанные продукты. Переработанные продукты содержат большое количество добавок, в большинстве случаев — с высоким содержанием натрия. Организму необходимо определённое количество натрия, однако его излишек способствует задержке воды, предупреждает Кузина. В этот список входят:
- Консервированные супы и тушёное мясо.
- Лапша быстрого приготовления.
- Плавленый сыр.
- Замороженные блюда.
- Колбасы и копчёности.
- Печенье и выпечка.
- Консервированные овощи.
- Крендели, крекеры и чипсы.
- Солёные орехи.
- Оливки.
- Солёный попкорн.
2. Алкоголь.
Общеизвестно, что алкоголь обладает мочегонным действием. Так как же он может вызывать задержку воды? Именно потому, что алкоголь является мочегонным, возникает дисбаланс электролитов, и организм стремится его восполнить, задерживая воду.
3. Рафинированные углеводы. К продуктам с высоким содержанием углеводов, которые вам лучше избегать, чтобы предотвратить задержку воды, относятся:
- сахар
- сладости
- макароны
- рис
- фруктовый сок
- газировка и другие напитки с высоким содержанием сахара.
Что же есть, чтобы избавиться от отёков?
1. Продукты с высоким содержанием калия. Калий противостоит действию натрия, помогает регулировать сокращение мышц, поддерживать баланс гидратации и нервный импульс. К таким продуктам относятся:
- авокадо
- банан
- шпинат
- апельсин
- сладкий картофель
- фасоль
- курага.
2. Продукты с высоким содержанием магния. Магний — ещё один важнейший минерал, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях. Магний положительно влияет на задержку воды в организме, а также помогает устранить симптомы ПМС. К продуктам с высоким содержанием магния относятся:
- тёмный шоколад
- тыквенные семечки
- семена чиа
- кешью
- арахис
- миндаль
- бобовые
- тофу (убедитесь, что в нём мало натрия).
Кстати, отёки бывают разные. Например, хронические мешки под глазами вообще чаще всего связаны с нехваткой белка в рационе и неспособностью его расщепить и усвоить. А отёчные щиколотки и отёки ног, особенно к вечеру, свидетельствуют о другой патологии. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.