Нужна срочная проверка: Названы заболевания, на которые указывают отёки

Регулярное возникновении отёков требует срочной проверки пяти важных узлов организма. Задержку жидкости могут провоцировать нарушения лимфатической, пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной систем, перечислила врач Камиля Табеева.

Самыми частыми причинами появления припухлостей считаются венозная недостаточность и патологии сердца, отметила специалист. Эти болезни можно распознать по варикозу, слабости, тахикардии и беспричинной одышке. Ещё к отёкам приводят почки, а точнее — нарушение их нормальной работы. На причастность парных органов указывает бледность и сухость кожи.

"При болезнях лимфатической системы отёки появляются из-за нарушения тока лимфы. Часто появляются на конечностях, ближе к вечеру отёки увеличиваются и практически исчезают к утру или после отдыха", — поделилась Табеева с "Газетой.ru".

По словам эндокринолога, набухшие стопы, голени и живот — верный признак цирроза печени. А вот на беды с щитовидкой указывают сонливость и ухудшение памяти, резюмировала врач.