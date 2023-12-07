Кардиолог раскрыла 5 простых симптомов болезни сердца Врач Фомичёва сообщила, что холестерин и глюкоза говорят о состоянии сердца 7 декабря, 15:12 Обложка © freepik

Выявить проблемы с сердцем можно по артериальному давлению, пульсу, уровню холестерина и глюкозы. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.

"Показатели 130–139/85–89 мм рт. ст. расцениваются как высокое артериальное давление, что может указывать на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы", — объяснила врач-кардиолог "СМ-Клиники".

Пульс тоже не должен зашкаливать и быть выше 80 ударов в минуту. При этом во время физической активности возможны скачки, но у здорового человека этот показатель быстро приходит в норму, отметила доктор. По её словам, не следует игнорировать и уровень холестерина, который в идеале должен быть менее 5,0 ммоль/л, а глюкоза на голодный желудок не может превышать 5,5 ммоль/л.

Если указанные цифры сильно отклоняются от нормы, то необходимо проверить сердечно-сосудистую систему. Кардиолог добавила, что иногда о недуге может говорить и чрезмерная утомляемость от простой физической активности: подняться по лестнице, дойти до магазина, пробежаться до автобусной остановки. Врач уверена, что лучшей профилактикой сердечных болезней станут правильное питание, полноценный отдых и отказ от вредных привычек.

Ранее Лайф писал, что с помощью регулярных кардиотренировок можно не только поддерживать здоровье сердца, но и улучшить функцию лёгких, нормализовать артериальное давление, уменьшить вес и предотвратить развитие сахарного диабета. Однако перенапрягаться не стоит. Лучше всего заниматься физическими нагрузками средней интенсивности — 150–300 минут в неделю умеренно интенсивных аэробных нагрузок будет достаточно.

Авторы Татьяна Миссуми