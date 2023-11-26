Российские учёные создали "мозги" для контроля непрерывного массажа сердца

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали программу для аппарата сердечно-лёгочной реанимации. Как отметили в Минобрнауки РФ, такая система собирает информацию о состоянии пациента и проводит непрерывный непрямой массаж сердца, при этом частоту и глубину продавливания грудины можно регулировать.

Данный аппарат используется в основном при остановке сердца и позволяет запустить его. По словам разработчика программы Кирилла Ильина, устройство заменяет работу врачей во время реанимации.

"Он будет выполнять непрерывные автоматические компрессии грудной клетки с заданной частотой и глубиной продавливания. Проконтролирует и распознает отсутствие дыхания и кровообращения. При возникновении критической ситуации аппарат начнёт проводить непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, интенсивную терапию", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Чтобы устройство работало корректно, необходим контроль перемещения поверхности грудины. Также важно учитывать такие параметры, как частота компрессий, давление углекислого газа при выдохе и пульс. В этом помогает тахометр, "мозгами" которого является написанная пензенскими учёными управляющая программа. Этот прибор устанавливается на корпус аппарата и определяет число нажатий на грудную клетку в минуту. Специалисты отметили, что программа также способна передавать данные в больницу, где врач дожидается пациента.