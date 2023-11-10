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10 ноября, 11:54

Россиянам рассказали, на какие опасные болезни указывает ноющая боль в спине

Терапевт Кондрахин: Боль в спине может возникать при заболеваниях сердца и почек

Ноющая боль в спине может быть симптомом различных опасных заболеваний, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, долгое игнорирование неприятных ощущений усугубляет ситуацию, заставляя болезнь лишь прогрессировать.

"У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря", — сказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Болевые синдромы в спине также нередко могут указывать на заболевания сердца, желудка и почек. Причём ощущаться они будут так сильно, что человек даже может потерять сознание. По словам Кондрахина, обратиться за медицинской помощью нужно, если спина болит в течение суток.

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А ранее Лайф писал, что привычка хрустеть шеей может привести к инсульту. Предельно аккуратными стоит быть пожилым людям, так как любое резкое движение теоретически может спровоцировать повреждение и развитие перелома костной ткани.

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Freepik

Наталья Исакова
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