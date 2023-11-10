Россиянам рассказали, на какие опасные болезни указывает ноющая боль в спине

Ноющая боль в спине может быть симптомом различных опасных заболеваний, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, долгое игнорирование неприятных ощущений усугубляет ситуацию, заставляя болезнь лишь прогрессировать.

"У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря", — сказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Болевые синдромы в спине также нередко могут указывать на заболевания сердца, желудка и почек. Причём ощущаться они будут так сильно, что человек даже может потерять сознание. По словам Кондрахина, обратиться за медицинской помощью нужно, если спина болит в течение суток.