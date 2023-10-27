Ортопед объяснил, как легко поднимать тяжести и не повредить позвоночник

Тяжести необходимо поднимать с прямой спиной, чтобы не навредить позвоночнику. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин. По его словам, приседать следует ближе к грузу, а вставать, упираясь на мышцы ног.

Медик уточнил, что разные группы мышц отвечают за различные функции. Так, например, мышцы спины стабилизируют тело в вертикальном положении, а пресс позволяет разгибать спину. Поэтому эксперт рекомендует во время подъёма тяжестей задействовать большой мышечный массив. Тогда любые движения будут даваться проще.

"Когда мы поднимаем тяжёлые предметы, крайне желательно это делать не за счёт рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку, что может привести к формированию протрузии межпозвонковых дисков", — подчеркнул травматолог в беседе с NEWS.ru.

Саутин добавил, что при подъёме тяжёлых предметов рекомендуется держать спину ровно в той позе, в которой мы ходим. По словам эксперта, лучше подсесть под груз, затем выпрямить спину без изгибаний в пояснице и возложить основную нагрузку на мышцы таза и разгибатели ног.