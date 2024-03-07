Врач рассказала, к чему на самом деле чешется нос Врач Петросова: Постоянное желание чесать нос может говорить о болезни импетиго 7 марта, 12:03 Обложка © Unsplash

Постоянное желание почесать нос — это не просто навязчивая привычка или народная примета, но часто может быть симптомом многих дерматологических заболеваний. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог Инна Петросова.

1. Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, которое часто поражает жирные участки кожи, включая область носа. Это состояние вызывает красные шелушащиеся пятна и интенсивный зуд.

2. Розацеа — хроническое заболевание кожи, которое приводит к покраснению и видимым кровеносным сосудам на лице. В некоторых случаях может вызвать зудящие и жгучие ощущения на коже носа и других участках лица.

3. Аллергический контактный дерматит — воспалительная реакция кожи, возникающая при контакте с раздражителем или аллергеном. Также может вызвать зуд, покраснение и отёк в области носа, если контакт происходит в этой области.

4. Атопический дерматит (экзема) — заболевание, которое вызывает появление зудящих красных пятен на любых участках кожи, в том числе и лице. Чаще обострение возникает зимой, когда низкие температуры воздуха, повышенная сухость в помещениях приводит к раздражению кожи, зуду, шелушению.

5. Инфекционные заболевания, такие как импетиго, вызванные бактериями (обычно стафилококки и стрептококки). Импетиго проявляется образованием пузырей или корок на коже носа и вокруг него, сопровождается зудом. Заболевание заразное, высыпания могут быстро распространиться на другие участки кожи, передаётся другим людям в семье.

Лечение зависит от конкретного диагноза и может включать топические стероиды, антибиотики, антигистаминные препараты или другие медикаментозные средства. Важно обратиться к дерматологу для точной диагностики и назначения соответствующего лечения, особенно если зуд не уменьшается или сопровождается другими симптомами, такими как покраснение, отёк или болезненные высыпания. Инна Петросова Врач-дерматовенеролог клиники "Будь Здоров"

А в холодный период года можно столкнуться с контактными дерматитами, возникающими по непонятным причинам. Оказывается, это может быть связано с одеждой — именно состав ткани способен спровоцировать появление аллергических реакций.

Авторы Андрей Горяничев