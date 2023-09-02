Врач назвала виды дерматита, которые нельзя лечить самостоятельно

Дерматит — это не одна болезнь, а целая группа кожных нарушений, объединённых основным симптомом, которым является воспаление кожи. Об этом Лайфу рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" дерматолог Александра Филёва.

"Воспаление кожи может возникнуть по самым разным причинам: от стресса до аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет по ошибке атакует клетки собственного организма", — отметила она.

У людей с подобным недугом кожа краснеет, шелушится и сильно чешется, на ней могут появиться сыпь или пузырьки, продолжила медик. Наиболее распространённым является раздражающий контактный (или ирритативный) дерматит. Он развивается при взаимодействии кожи с агрессивной средой. Например, при работе с бытовой химией без перчаток, при ношении синтетической одежды или в случаях, когда младенцу забывают поменять мокрые пелёнки.

"Аллергический дерматит тоже относится к контактным. Он развивается, когда иммунитет оказывается особенно чувствительным к определённым веществам, аллергенам. Это могут быть продукты, косметика, пыльца растений, шерсть животных и даже домашняя пыль", — добавила Филёва.

Зачастую справиться с контактным или аллергическим дерматитом можно самостоятельно. Достаточно убрать раздражающий фактор: заменить стиральный порошок, пользоваться перчатками во время уборки, исключить из рациона продукты, которые вызывают аллергию, и вообще постараться не встречаться с потенциальными аллергенами. Тогда кожа быстро восстановится. Можно также принять антигистаминные препараты, сказала врач.

"Если симптомы не проходят или дерматит распространяется, врач может назначить кортикостероидные средства. Это гормональные лекарства, которые быстро снимают воспаление. Но важно помнить, что такие препараты можно принимать только по согласованию с врачом", — пояснила она.

От других кожных реакций избавиться сложнее. Так, атопический дерматит возникает в раннем детстве и иногда проявляется в зрелости. Это хроническое аллергическое заболевание, когда кожа становится сухой, краснеет, шелушится. На ней могут появляться болезненные и плохо заживающие раны. К сожалению, избавиться от заболевания полностью удаётся редко, предупредила Филёва.

Перхоть (себорейный дерматит) может быть симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и нарушений в работе нервной системы. Лечебные шампуни помогут лишь временно, поэтому без врача не обойтись. А вот застойный дерматит можно заподозрить по покраснению кожи голеней, продолжила собеседница Лайфа. Он возникает из-за хронического отёка. Вылечить его можно, найдя и устранив причину.