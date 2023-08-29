Дерматовенеролог назвал главного врага для кожи у отдыхающих в бархатный сезон

Отдых на море может испортить не только отравление, но и аллергия. Виной тому жирная еда, которой туристы часто питаются на пляже под солнцем. В частности, это в том числе пирожки, чебуреки, картофель фри и прочее. Об этом предупредил россиян, собравшихся на море в бархатный сезон, врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян.

"Естественно, возможны совершенно разные последствия — дерматиты, аллергии, лишаи. В идеале отдыхающим вообще нельзя есть жареное на солнце. К тому же мы не знаем, на каком масле это всё жарилось", — подчеркнул он в беседе с Лайфом.

Причём отведать, например, пирожок пару раз можно, но вот питаться подобным каждый день не стоит. По словам врача, это опасно, ведь многочасовое нахождение под солнцем и так является стрессом для организма, а тут и ещё и жирная пища. Так, часто у отдыхающих на Черноморском побережье появляется опоясывающий лишай — вирусное заболевание. Во избежание проблем со здоровьем Цатурян посоветовал соблюдать гигиену, питаться только в кафе, ресторанах и столовых. Уличной едой лучше не злоупотреблять.

"Неправильное питание вместе с солнечными ожогами могут спровоцировать много заболеваний кожи, которые придётся лечить месяцами. Или всю жизнь", — заключил дерматолог.