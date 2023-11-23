Дерматолог объяснила, почему мы чешемся от шерстяных вещей

В зимний период можно столкнуться с контактными дерматитами, возникающими по непонятным причинам. Оказывается, это может быть связано с одеждой, которую мы носим в холодное время, — именно состав ткани может спровоцировать появление аллергических реакций.

"Разделяют ткани на: натуральные (хлопок, лён, шерсть); искусственные (акрил, вискоза, модал) — они изготавливаются из древесной целлюлозы; синтетические (полиэстер, эластан, нейлон, капрон)", — рассказала в беседе с Лайфом дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

По словам эксперта, искусственные ткани плохо согревают и длительно сохраняют влагу, из-за чего может развиться плесень и вызвать реакцию у чувствительных к данному аллергену людей. Синтетические ткани износостойки, эластичны, не впитывают влагу, создают теплоизоляцию, но имеют ряд недостатков: они воздухонепроницаемы, дают парниковый эффект, накапливают статическое электричество и требуют частой стирки, а при длительной носке можно получить контактный дерматит.

Чтобы сохранить тепло зимой и здоровье кожи, стоит выбирать одежду из комбинированных тканей, где на синтетику приходится 20–30%. Примерами таких материалов могут быть футер, джерси, стретч, кашкорсе Марина Суворова дерматолог

При этом термобельё стоит выбирать из комбинации хлопка, искусственных полимеров и шерсти мериноса (поскольку эта шерсть является гипоаллергенной). Также особое внимание стоит уделить шерстяным тканям: их лучше не носить на голую кожу, иначе возможно механическое раздражение и зуд. К тому же у людей с аллергией на эпителий и шерсть животных может возникнуть обострение, поэтому нужно выбирать такой вид шерсти животного, к которому нет чувствительности.

Симптомы аллергии на шерстяную одежду могут проявиться уже через несколько минут после контакта. Среди основных выделяют покраснение кожи, крапивницу, экземы и зуд, а иногда аллергический ринит и конъюнктивит. Причинами аллергии могут быть: реакция на ланолин, пылевых клещей, шерсть животных и вещества, которыми обрабатывали ткань.