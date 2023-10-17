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17 октября, 09:27

Аллергия на школу: что за зверь и как с ним бороться, объясняет иммунолог

Врач Рафаелян: У детей могут проявиться симптомы аллергии из-за цветов в школе

Диагноз "аллергия на школу" нельзя занести в амбулаторную карту, ведь в медицине его не существует. Но после уроков ребёнок может вернуться домой с неприятными симптомами: отёки слизистых, крапивница, кашель, тошнота, рвота и даже удушье. Причиной могут быть аллергические триггеры – еда, состояние помещений, запахи и психологические факторы. Что скрывается за этим состоянием, выяснил Лайф.

Что влияет на "аллергию на школу"?

Возраст. Ученики младших классов чаще реагируют на запахи, пыль и еду. Психологические факторы часто провоцируют неприятные симптомы у подростков и старшеклассников: в этом возрасте дети борются с комплексами и испытывают сложности с адаптацией. Переживания от класса к классу варьируются, как и симптомы в ответ на них, рассказала Лайфу врач первой категории, детский аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян.

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Друзья. Казалось бы, как угроза для здоровья ребёнка может скрываться в его близком окружении? Помните о том, что дома у друзей могут быть питомцы, а шерсть и слюна животных – сильный аллерген. Может быть, близкие любят готовить еду с большим количеством пряностей? Это тоже может сыграть злую шутку. Шерсть, слюна или частицы специй оседают на одежде и могут легко стать причиной приступа кашля во время тесного контакта одноклассников, если они сидят за одной партой, например.

Столовая. Изучите меню на возможное наличие аллергенных продуктов в рационе питания.

Пыль. Вам хочется чихать, когда вы заходите в школу? Летают ли клубы пыли по классу во время родительских собраний? Дело в том, что в пыли содержатся споры грибков, частицы кожи людей, перхоть и шерсть животных и другие микроэлементы. Все они могут стать триггером для аллергической реакции, отмечает специалист Европейского Медицинского Центра (ЕМС).

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Плесень. Сколько горшков с цветами стоит в классе у ребёнка? Помимо пыльцы они опасны плесенью, которая часто прорастает в земле. Споры попадают в воздух и могут вызывать аллергическую реакцию.

Запахи. Помните, что они тоже могут стать триггером для проявления аллергической реакции: возможно, в школе в разгаре ремонт или классный руководитель использует термоядерный парфюм?

Как избавиться от "аллергии на школу"?

Исключите психологические факторы. Обратите внимание на то, как ребёнок реагирует на стресс в школе: волнуется ли перед контрольной, как отзывается об учителях и классе. Если вы замечаете, что аллергические симптомы появляются в стенах школы, то стоит обратиться и к аллергологу, и к психологу. Второй поможет определить, есть ли корреляция между ментальным и физическим здоровьем школьника.

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Поговорите с ребёнком. После получения результатов проб обсудите с ребёнком, какие продукты ему можно, а какие нельзя. Не стоит запугивать, но важно обозначить, как развивается аллергическая реакция и подчеркнуть неприятные последствия – расчёсы, возможную астму и отёк Квинке.

Изучите меню. Если детей кормят блюдами, в составе которых продукты, вызывающие аллергическую реакцию, иммунолог советует поговорить с классным руководителем. Выход есть всегда: ребёнок может приносить еду с собой, но есть её вместе с одноклассниками в столовой.

Введите в ежедневную рутину ребёнка полезные привычки. Рафаелян советует объяснить, что в течение дня важно мыть руки и избавляться от аллергенов в носу – так они не накапливаются и не провоцируют появление неприятных симптомов.

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Кстати, у детей аллергия проявляется в возрасте от трёх до шести-семи лет. Одним из самых действенных способов борьбы с ней является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Об эффективности этого метода лечения рассказала врач – аллерголог-иммунолог Наталья Карась.

Ольга Годуненко
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