Учёные опровергли популярный миф про аллергиков и чистоплюев

Учёные из Каролинского института (Швеция) поставили под сомнение гипотезу о том, что из-за усиленной гигиены развивается аллергия. А ведь долгое время считалось, что злоупотребление антибактериальными гелями для рук, спиртосодержащими салфетками и антисептиками сделало человеческий организм более уязвимым для бактерий и аллергенов. Но всё оказалось не совсем так.

Исследователи сравнили аллергический иммунный ответ у "грязных" диких мышей, живущих в дикой природе, и чистых лабораторных грызунов. Все мышки были генетически одинаковы, но только дикие с рождения подвергались сильному микробному влиянию. Эксперимент показал, что при отсутствии гигиенических условий иммунитет к аллергенам не становится крепче, а остаётся по-прежнему уязвимым. Это означает, что в условиях повышенного риска вероятность стать жертвой аллергенов становится выше, говорится в журнале Science Immunology.

А вот с чем учёные согласились, так это с тем, что ключевую роль в уязвимости перед аллергией играет генетика, питание и образ жизни.