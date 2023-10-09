Врач назвала способ победить аллергию и рассказала, в какой месяц нужно начинать лечение

У детей аллергия проявляется в возрасте от трёх до шести-семи лет. Одним из самых действенных способов борьбы с ней является аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Об эффективности этого метода лечения рассказала врач аллерголог-иммунолог, заместитель главного врача по педиатрии в "СМ-Клиники" для детей Наталья Карась.

По словам врача, аллергию нужно лечить обязательно, иначе могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Карась добавила, что есть два метода борьбы с аллергическими реакциями — приём лекарств и АСИТ.

"Предсезонная фармакологическая профилактика действует здесь и сейчас, то есть позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций. Но она не способна устранить их полностью и никак не влияет на проявление симптомов в последующих сезонах. В отличие от неё, АСИТ — это именно лечение, направленное на постепенное снижение чувствительности к аллергену", — подчеркнула Карась в беседе с РИАМО.

По словам медика, если есть возможность выбрать АСИТ, то стоит это сделать. Эксперт уточнила, что такой метод учит организм не реагировать на причинно-значимый аллерген, как на чужеродный агент. Терапия проводится вне сезона цветения, так как результаты методики требуют некоторого времени. Период с декабря по начало января является временем начала АСИТ при чувствительности к пыльце деревьев, а при чувствительности к пыльце трав — январь-февраль.

По словам специалиста, аллергикам стоит обратиться за медицинской помощью для проведения АСИТ в октябре-ноябре. Однако, если у человека аллергия на пылевых клещей, то можно обращаться в любое время. Аллерголог подытожила, АСИТ длится от трёх до пяти лет. Если терапию завершить раньше положенного, аллергия может вернуться.