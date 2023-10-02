Врач напомнил россиянам о главных осенних аллергенах

По словам кандидата медицинских наук, с приходом сезона дождей начинают работать отопительные системы. Тёплая среда приводит к скачку численности пылевых клещей — одних из главных аллергенов. Компанию насекомым составляют споры плесени, которые находятся во всей окружающей нас природе осенью.

"Аллергию легко можно спутать с бронхитами или ринитами. Даже если вы никогда раньше не сталкивались с аллергическими реакциями, они могут возникнуть у вас в любом возрасте, так как аллергии передаются в том числе по наследству", — подытожил токсиколог в беседе с "Мослентой".