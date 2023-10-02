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2 октября, 03:20

Врач напомнил россиянам о главных осенних аллергенах

Токсиколог Кутушов: Споры плесени и клещи — главные осенние аллергены

Многие аллергики неспроста сталкиваются с обострением неприятных симптомов в осенний период. Это явление связано с появлением большого количества спор плесени и размножением пылевых клещей, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам кандидата медицинских наук, с приходом сезона дождей начинают работать отопительные системы. Тёплая среда приводит к скачку численности пылевых клещей — одних из главных аллергенов. Компанию насекомым составляют споры плесени, которые находятся во всей окружающей нас природе осенью.

"Аллергию легко можно спутать с бронхитами или ринитами. Даже если вы никогда раньше не сталкивались с аллергическими реакциями, они могут возникнуть у вас в любом возрасте, так как аллергии передаются в том числе по наследству", — подытожил токсиколог в беседе с "Мослентой".

Россиянам рассказали, почему осенняя аллергия может быть опасней весенней

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Не защищены от спор грибков и забытые в холодильнике овощи и фрукты, рассказывал Лайф ранее. Аналогичную угрозу несут подпорченные сухофрукты и специи.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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