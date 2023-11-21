От зуда до лихорадки: Врач перечислил явные признаки аллергии на холод

Аллергия на холод — особый тип аллергической реакции на низкую температуру. Для проявления реакции достаточно, чтобы температура воздуха опустилась до 5 градусов, либо была ветреная погода. Об этом aif.ru сообщил врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Реакцию на холод можно отличить по ряду симптомов, которые начинаются с покраснения, зуда, отёка и лихорадки. По словам врача, затем проявляется общая слабость, охриплость голоса, одышка, тошнота, головокружение, шум в ушах и судороги.

Бережанский пояснил, что недуг может развиться при нарушении функций иммунитета, поэтому за ним лучше следить до начала "проблемного сезона". Важным элементом формирования аллергии является и изменение в системе микроциркуляции крови. При провоцирующих факторах (то есть, холоде), кровоток становится медленнее, организм реагирует на эти участки как на воспаление. Любой контакт с этим участком провоцирует аллергическую реакцию.

Чтобы понять, что у вас аллергия, стоит обратиться к специалисту. Если вы пришли к врачу уже без признаков аллергического процесса, он проведёт провокационный тест: положит на предплечье кусок льда, чтобы вызвать покраснения и отёчность.

"Также в диагностику входят: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови; идентификация криоглобулин-сенсибилизированных лимфоцитов; кожные пробы", — рассказал Бережанский.

По его словам, в крови может обнаружиться эозинофилия, либо повышенный уровень IgE. Если степень лёгкая, анализы ничего особенного не покажут.

Лечение подирается индивидуально. Кому-то поможет только 5-6 процедур переливания своей же крови, а кому-то — смазывать участки кремом, есть продукты с витаминами А, Е, С и РР, резюмировал аллерголог.