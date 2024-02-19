Диетолог назвала неожиданную причину мешков под глазами Диетолог Стародубцева: Внутренние отёки могут быть опаснее, чем внешние 19 февраля, 16:08 Диетолог Стародубцева: внутренние отеки, опаснее чем внешние. Обложка © Freepik

Состояние почек, недостаточная выработка ферментов, нехватка белка в рационе — лишь некоторые причины появления отёков. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева.

"Отёки бывают разными. Например, хронические мешки под глазами вообще чаще всего связаны с нехваткой белка в рационе и неспособностью его расщепить и усвоить. Отёки бывают локализованными — например, только на лице или только на бёдрах. Очень важно отслеживать, когда и где появляются отёки", — приводит слова эксперта РИАМО.

По её словам, на нарушения в работе почек указывают отёчные щиколотки и отёки ног, особенно к вечеру. Если выделительная система работает со сбоями, к отёкам будет приводить даже простая вода, пояснила Стародубцева.

Другая причина — недостаточная выработка ферментов. Нутрициолог пояснила, что они присутствуют во всех живых клетках. Из-за скудной на ферменты пищи и неправильного питания они тратятся на процессы пищеварения. От этого страдает весь организм, в том числе дренажные системы.

Специалист рассказала, что отёки вызывают и проблемы с щитовидной железой — очень часто опухшее лицо является следствием гипотиреоза, аутоиммунного тиреоидита и иных нарушений эндокринной системы. Эстрогенодоминирование, или гиперэстрогенизм, то есть перекос гормонов в сторону эстрогенов, вызывает отёчность в районе таза, ягодиц и бёдер.

Стародубцева уточнила, что перегруз лимфатической системы тоже может стать причиной отеков. Лимфа — как канализация, если она засорена грибками, инфекциями, вирусами, если в организме интоксикация, то система очищения перестаёт работать. Вода скапливается, самочувствие ухудшается. Как подчеркнула диетолог, ещё есть внутренние отёки, они более опасны, чем внешние.

Ранее врач рассказала, что избавит от отёков и улучшит иммунитет. Метод будет полезен тем, кто имеет жалобы на тяжесть в ногах, тусклый цвет лица, потерю эластичности и упругости кожи, а также морщины.

Авторы Евгения Мосс