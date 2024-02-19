Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 00:40

Забываем про фастфуд: Названа жирная еда, которая даст организму только пользу

Кардиолог Бокерия перечислила полезные жиры, необходимые для здоровья сосудов

Для поддержания здоровья мозга, сердца, сосудов, производства большей части гормонов и многих других целей организм нуждается в жирах высокого качества. Об этом в телеграм-канале написала кардиолог Ольга Бокерия.

"В конечном итоге защитная мембрана абсолютно каждой клетки нашего организма состоит из жиров", — обозначила специалист.

Полезными для сосудов принято считать те жиры, которые есть в орехах, фруктах (например, в авокадо) и в оливковом масле. Их называют мононенасыщенными жирами. Кстати, жирные кислоты, которые в составе содержат одну двойную углерод-углеродную связь, присутствуют и в красном мясе.

Врач предложила полезную альтернативу свинине и говядине
Врач предложила полезную альтернативу свинине и говядине

Как и мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, известны как "плохой" холестерин) в крови и поэтому благотворно влияют на здоровье. Они есть в рыбе, грецких орехах, семенах подсолнечника и кунжуте. Также эти жиры встречаются в некоторых видах мяса.

А вот трансжиры, использующиеся в производстве фастфуда, соусов, тортов и подобных изделий, имеют свойство повышать уровень ЛПНП в крови, усугубляя атеросклероз. Учитывая нагрузку на организм и риски для сердечно-сосудистой системы, кардиолог советует обойтись без подобной еды.

Кардиолог назвал симптомы гипертонии, не заметив которые можно схлопотать инфаркт
Кардиолог назвал симптомы гипертонии, не заметив которые можно схлопотать инфаркт

Ранее диетолог рассказала о трёх правилах здорового похудения. Специалист отметила, что овощи должны составлять половину от каждого приёма пищи. Также большую важность имеет и психологическое состояние организма. По мнению врача, если у человека есть лишний вес, это означает, что в какой-то момент он начал заменять свои истинные потребности едой.

Обложка ©

Unsplash / Annemarie Grudën

Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров