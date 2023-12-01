Это база: Названы три главных правила здорового похудения

Для здорового похудения нормально сбрасывать два-три килограмма в месяц. Чтобы добиться такого эффекта, нужно изменить питание, образ жизни и мышление. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

Что касается коррекции питания, то здесь речь идёт о достаточном количестве необходимых веществ и витаминов в рационе. Овощи должны составлять половину пищевой тарелки. Также нужно позаботиться о легкоусвояемом белке — это мясо, рыба, творог и яйца. Дефицит белка приводит к потере мышечной массы, но никак не жира, уточнила специалист. Кроме того, для здорового похудения незаменимы нерафинированные растительные масла — насыщенные жиры, а также орехи — источник витаминов и омега-3.

Вторым пунктом диетолог назвала структурированное питание. По её словам, приёмы пищи должны быть регулярными и комфортными: два-три раза достаточно, но кому-то могут понадобиться перекусы.

"Главное — минимизировать такую группу продуктов, как быстрые сахара. Это всевозможная выпечка, конфеты и алкоголь, сладкие напитки, сладкая кисломолочная продукция и в том числе мёд, топинамбур и другие якобы полезные сахарозаменители. Их употребляем не больше 5% от суточной калорийности", — объяснила диетолог.

В дополнение она посоветовала постоянные физические нагрузки. Если человек занимается какой-то спортивной активностью, тренировки должны быть не менее трёх раз в неделю. Ну и, конечно, не обошлось без психологического аспекта, ведь если у человека избыточный вес, значит, едой он в какой-то момент начал подменять свои истинные потребности: любовь, близость, реализацию в карьере. Специалист рекомендовала подумать, чего на самом деле не хватает в жизни и как этого достичь.