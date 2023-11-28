Желающим снизить вес россиянам назвали объём порций пищи для похудения

Чтобы легче худеть, женщина должна съедать за раз не больше 280 миллилитров пищи, а мужчина — не больше 350 миллилитров. Об этом "Москве 24" рассказала врач – терапевт-диетолог Маргарита Королёва.

Смысл в том, чтобы количество энергии, полученной с пищей, соответствовало её количеству, затрачиваемому за день. Калории, превышающие возможность организма по затратам, откладываются в жиры, пояснила она.

По словам Королёвой, лучше есть пять раз в день — трижды полноценно и дважды в виде перекусов. Обязательно нужно завтракать, ведь первый приём пищи запускает метаболические процессы в организме и поддерживает их на высоком уровне в течение дня.

"Правильное сочетание компонентов пищи имеет значение. Источники полноценного белка — мясо, птицу, рыбу — нужно есть вместе с гарниром в виде овощей и салатной зелени. Именно такая комбинация будет поддерживать высокий обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и не позволит откладываться лишнему", — пояснила Королёва.

Она также порекомендовала не есть колбасы, сосиски и сардельки. Ещё лучше есть поменьше соли, чтобы жидкость не задерживалась. Продукты должны быть сезонными и натуральными, прошедшими щадящую обработку: так они принесут максимальную пользу и сохранят скорость метаболических процессов. Не стоит забывать пить по 2–2,5 литра воды между приёмами пищи, а большую часть воды лучше выпить в первой половине дня.

Врач также посоветовала периодически проверять щитовидную железу, ведь если её работа нарушена, то никакая диета не поможет постройнеть.