Желающим снизить вес россиянам назвали объём порций пищи для похудения
Диетолог Королёва: Женщинам не следует съедать более 280 миллилитров пищи за раз
Чтобы легче худеть, женщина должна съедать за раз не больше 280 миллилитров пищи, а мужчина — не больше 350 миллилитров. Об этом "Москве 24" рассказала врач – терапевт-диетолог Маргарита Королёва.
Смысл в том, чтобы количество энергии, полученной с пищей, соответствовало её количеству, затрачиваемому за день. Калории, превышающие возможность организма по затратам, откладываются в жиры, пояснила она.
По словам Королёвой, лучше есть пять раз в день — трижды полноценно и дважды в виде перекусов. Обязательно нужно завтракать, ведь первый приём пищи запускает метаболические процессы в организме и поддерживает их на высоком уровне в течение дня.
"Правильное сочетание компонентов пищи имеет значение. Источники полноценного белка — мясо, птицу, рыбу — нужно есть вместе с гарниром в виде овощей и салатной зелени. Именно такая комбинация будет поддерживать высокий обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и не позволит откладываться лишнему", — пояснила Королёва.
Она также порекомендовала не есть колбасы, сосиски и сардельки. Ещё лучше есть поменьше соли, чтобы жидкость не задерживалась. Продукты должны быть сезонными и натуральными, прошедшими щадящую обработку: так они принесут максимальную пользу и сохранят скорость метаболических процессов. Не стоит забывать пить по 2–2,5 литра воды между приёмами пищи, а большую часть воды лучше выпить в первой половине дня.
Врач также посоветовала периодически проверять щитовидную железу, ведь если её работа нарушена, то никакая диета не поможет постройнеть.
Ранее врач посоветовал отказаться от строгих диет, ведь они способны нарушить работу ЖКТ и сосудов. Чтобы похудеть, нужно осознавать баланс и не уходить в крайности, иначе эффект может быть противоположным: вес не просто не снизится, но и прибавится.
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