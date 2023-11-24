Людям с ожирением и диабетом разрешили есть абсолютно всё, но по часам

Учёные доказали, что людям, страдающим диабетом или ожирением, можно есть абсолютно всё, если следовать некоторым правилам. Главное — соблюдать строгий график: буквально есть пищу по часам, что предполагает интервальное голодание. Этот способ позволяет похудеть и снизить уровень сахара в крови, говорится в результатах исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 75 человек. Их разделили на две группы, одна из которых в течение полугода соблюдала строгую диету, а другая — следовала интервальному голоданию. В период с 12:00 до 20:00 дня испытуемым допускалось потребление разнообразной пищи, однако остальные 16 часов нужно было голодать.

В итоге учёные пришли к выводу, что второй способ борется с ожирением намного эффективнее в сравнении с диетами и ограничением калорий. Благодаря ему вес испытуемых снизился на 3,6%, в то время как сидящие на диете похудели лишь на 1,8%.

"Такое голодание подходит людям, которым нельзя соблюдать диеты или которым просто надоел подобный образ жизни", — считает один один авторов исследования.