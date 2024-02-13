Врач предложила полезную альтернативу свинине и говядине
Диетолог Микитюк: Кроличье мясо полезнее говядины и свинины
Кроличье мясо не входит в повседневный рацион большинства людей, но для организма оно полезнее, чем любое другое. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк.
"Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины. Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В", — объяснила специалист.
По её словам, в крольчатине меньше жира и холестерина, чем в свинине и говядине, и благодаря этому она легче усваивается. К тому же аминокислотный профиль мяса весьма полезен для организма.
А ранее диетолог и нутрициолог рассказала Life.ru, что мясо кролика и индейки богато "антидепрессантом" триптофаном. По её словам, оно поможет побороть хандру и наладить здоровый сон.
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