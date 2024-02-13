Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 01:32

Врач предложила полезную альтернативу свинине и говядине

Диетолог Микитюк: Кроличье мясо полезнее говядины и свинины

Кроличье мясо не входит в повседневный рацион большинства людей, но для организма оно полезнее, чем любое другое. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк.

"Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины. Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В", — объяснила специалист.

По её словам, в крольчатине меньше жира и холестерина, чем в свинине и говядине, и благодаря этому она легче усваивается. К тому же аминокислотный профиль мяса весьма полезен для организма.

Что нужно есть на ночь, чтобы убрать жир на животе: Секрет эндокринолога
Что нужно есть на ночь, чтобы убрать жир на животе: Секрет эндокринолога

А ранее диетолог и нутрициолог рассказала Life.ru, что мясо кролика и индейки богато "антидепрессантом" триптофаном. По её словам, оно поможет побороть хандру и наладить здоровый сон.

Обложка ©

Unsplash / Dolores Preciado

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров