Врач предложила полезную альтернативу свинине и говядине

Кроличье мясо не входит в повседневный рацион большинства людей, но для организма оно полезнее, чем любое другое. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк.

"Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины. Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В", — объяснила специалист.

По её словам, в крольчатине меньше жира и холестерина, чем в свинине и говядине, и благодаря этому она легче усваивается. К тому же аминокислотный профиль мяса весьма полезен для организма.