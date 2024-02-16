Кардиолог назвал симптомы гипертонии, не заметив которые можно схлопотать инфаркт

При выявлении гипертонической болезни специалисты ориентируются на показатели артериального давления, рассказал кардиолог Эдуард Малев в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, одна из причин высоких показателей на тонометре — генетическая предрасположенность.

Доктор наук отметил, что у 30–40% людей повышение давления симптомами не сопровождается, но у большинства они всё-таки есть. Усталость к вечеру, головная боль, раздражительность, ощущение болезненности в глазах — это всё проявления, на которые стоит обратить внимание.

"Высокое давление — не просто цифры на тонометре. Это то, с какой силой нагнетается кровь в наши органы. И органы от этого страдают. Наиболее чувствительные — сосуды, потому что на фоне высокого давления повышается риск атеросклероза", — рассказал кардиолог.

Кроме того, сильно страдает головной мозг с развитием энцефалопатии. Повреждаются почки, и их функции через 10 лет начинают прогрессивно снижаться. А игнорирование высокого давления, по словам медика, может привести к инфаркту или инсульту, поэтому, если показатели выше 140 на 90 мм рт. ст., нужно принимать меры.

Малев добавил, что для решения проблемы в современном мире есть специальные препараты. Доктор наук подчеркнул, что сегодня возможно нормализовать любое давление, но важно консультироваться у врача.