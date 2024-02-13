Врач объяснил, какое давление на самом деле считается нормальным Врач Иванов: В норме разница между верхним и нижним давлением — 40 единиц 13 февраля, 11:56 Обложка © Shutterstock

Артериальное давление даёт информацию о том, с какой силой сердце прокачивает кровь по артериям. Оно определяется двумя цифрами — систолическим давлением, или верхним, и диастолическим, нижним. Принципиальная разница между ними состоит в том, что систолическое давление фиксируется в момент максимального напряжения сердца, а диастолическое — в момент его расслабления. Как по разнице верхнего и нижнего давления заподозрить у себя проблемы со здоровьем, Life.ru рассказал врач Роман Иванов.

Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110–120/70 мм ртутного столба, а нормальными — 120–129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность. Роман Иванов Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

А вот слишком большая разница между верхним и нижним давлением — 60 единиц и более — может быть связана со стрессом, переутомлением, курением, употреблением спиртных напитков. У женщин такое явление иногда обусловлено гормональными перестройками во время беременности или менопаузы.

Помимо физиологических, есть также патологические причины большого пульсового давления. Среди них — нарушение мозгового кровообращения, гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы, сахарный диабет, хронические болезни почек, железодефицитная анемия. Во всех этих случаях происходит нарушение работы сердца, что сказывается на артериальном давлении. Характерные симптомы: звон в ушах, головокружение, чувство пульсации в висках, нарушение сердечного ритма, боль в груди, предупреждает Иванов.

Если разница между верхним и нижним давлением, наоборот, маленькая — 20 единиц и меньше — это в большинстве случаев говорит о том, что измерение было проведено некорректно. Однако, если повторные процедуры показывают тот же результат, следует срочно обратиться к врачу или вызвать бригаду скорой помощи. По словам медика, такое состояние может в лучшем случае указывать на атеросклероз, а в худшем — на аневризму аорты или почечной артерии.

Кстати, если у вас низкое артериальное давление — в пределах 90/60 (+/- 3 мм рт. ст.), но вы чувствуете себя нормально, нет необходимости беспокоиться. А что делать, если вы плохо переносите такое снижение, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев