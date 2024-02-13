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Врач объяснил, какое давление на самом деле считается нормальным

Врач Иванов: В норме разница между верхним и нижним давлением — 40 единиц

13 февраля, 11:56
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Артериальное давление даёт информацию о том, с какой силой сердце прокачивает кровь по артериям. Оно определяется двумя цифрами — систолическим давлением, или верхним, и диастолическим, нижним. Принципиальная разница между ними состоит в том, что систолическое давление фиксируется в момент максимального напряжения сердца, а диастолическое — в момент его расслабления. Как по разнице верхнего и нижнего давления заподозрить у себя проблемы со здоровьем, Life.ru рассказал врач Роман Иванов.

Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110–120/70 мм ртутного столба, а нормальными — 120–129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность.

Роман Иванов

Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110–120/70 мм ртутного столба, а нормальными — 120–129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность.
Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110–120/70 мм ртутного столба, а нормальными — 120–129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность.

А вот слишком большая разница между верхним и нижним давлением — 60 единиц и более — может быть связана со стрессом, переутомлением, курением, употреблением спиртных напитков. У женщин такое явление иногда обусловлено гормональными перестройками во время беременности или менопаузы.

Названа ошибка при измерении давления, которую допускают все
Названа ошибка при измерении давления, которую допускают все

Помимо физиологических, есть также патологические причины большого пульсового давления. Среди них — нарушение мозгового кровообращения, гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы, сахарный диабет, хронические болезни почек, железодефицитная анемия. Во всех этих случаях происходит нарушение работы сердца, что сказывается на артериальном давлении. Характерные симптомы: звон в ушах, головокружение, чувство пульсации в висках, нарушение сердечного ритма, боль в груди, предупреждает Иванов.

Если разница между верхним и нижним давлением, наоборот, маленькая — 20 единиц и меньше — это в большинстве случаев говорит о том, что измерение было проведено некорректно. Однако, если повторные процедуры показывают тот же результат, следует срочно обратиться к врачу или вызвать бригаду скорой помощи. По словам медика, такое состояние может в лучшем случае указывать на атеросклероз, а в худшем — на аневризму аорты или почечной артерии.

Как поднять давление с помощью кофе без тремора и тахикардии: Советы кардиолога
Как поднять давление с помощью кофе без тремора и тахикардии: Советы кардиолога

Кстати, если у вас низкое артериальное давление — в пределах 90/60 (+/- 3 мм рт. ст.), но вы чувствуете себя нормально, нет необходимости беспокоиться. А что делать, если вы плохо переносите такое снижение, читайте в материале Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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