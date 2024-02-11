Как поднять давление с помощью кофе без тремора и тахикардии: Советы кардиолога

Для многих людей кружка кофе — обязательный элемент начала дня. Есть много доводов в пользу этого напитка, сейчас его разрешают пить даже людям с гипотонией — пониженным давлением, — хотя раньше это было строго противопоказано. Действительно ли кофе полезен для здоровья людей с низким давлением, объяснила врач-кардиолог терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Альфия Ягафарова.

"В кофейном зерне огромное количество различных полезных веществ — их в нём около 1000. Это кофеин, танин, яблочная кислота, антиоксиданты и другие. Состав разнится в зависимости от сорта, региона произрастания зёрен, обжарки. Одна только обжарка способна придать зёрнам до 800 привкусов разного рода", — рассказала врач в беседе с aif.ru.

Медик подтвердила, что кофе бодрит людей, страдающих от низкого давления. Тонизирующий эффект наступает уже спустя пять минут после употребления: сосуды приходят в тонус, метаболизм ускоряется, как и выделение кислоты в желудке. Кроме того, мозг начинает работать активнее, а дыхательные функции улучшаются.

Кардиолог также напомнила, что полутора-двух чашек кофе суммарным объёмом 200–300 миллиграммов кофеина достаточно, чтобы систолическое давление в среднем увеличилось на восемь миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на шесть, и продолжительность такого эффекта составляет около трёх часов. Но тут важно не переборщить: максимальная дневная доза кофеина — 1,5 грамма, а смертельная — 10 граммов, это около 100 чашек напитка.

Умеренное употребление кофе — от одной до четырёх чашек в день — снизит риск развития болезней сосудов и сердца, сахарного диабета второго типа и хронических заболеваний почек, добавила терапевт. При разумном употреблении кофе даже может защитить от нарушений работы мозга и раковых патологий.

Увы, не обошлось и без минусов, предостерегает врач. К примеру, у человека может присутствовать индивидуальная повышенная чувствительность к кофеину. Кроме того, кофе вызывает привыкание. А в избыточных количествах напиток выводит из организма важные микроэлементы, из-за чего начинается тремор конечностей, растёт тревожность и могут начаться панические атаки. А люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перестаравшись с кофе, могут столкнуться с тахикардией, аритмией и повышением давления.

В завершение разговора Ягафарова рассказала о том, что достаточно соблюдать ряд несложных правил, что кофе приносит пользу гипотоникам и позволяет держать давление под контролем: безопасная доза кофе — 250-300 миллилитров в день, иначе говоря, не больше пары чашек;

кофе без молока и сахара более полезен;

выпитый на ночь напиток может нарушить ритм сна.