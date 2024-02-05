Сладкоежкам рассказали, сколько чайных ложек в день превращают сахар в белую смерть

До шести чайных ложек сахара в день, добавленных в чай или кофе, можно считать условно безвредными для организма. Такими данными поделилась врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Основной вред, по её словам, составляют продукты с добавленными сахарами. В этом случае контролировать дозу сладкого будет очень сложно.

"Опаснее всего в этом отношении являются газированные напитки с добавленным сахаром, фруктовые соки с высоким содержанием сахара и другие сладкие напитки с высоким гликемическим индексом", — предостерегла собеседница РИАМО.

В целом, по словам диетолога, продукты, содержащие добавленные сахара, должны составлять не более 10% от общей калорийности рациона.