Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 14:48

Сладкоежкам рассказали, сколько чайных ложек в день превращают сахар в белую смерть

Диетолог Тананакина: В день можно добавлять в чай или кофе до 6 ложечек сахара

Фото © Fredrik Ivansson / Unsplash

Фото © Fredrik Ivansson / Unsplash

До шести чайных ложек сахара в день, добавленных в чай или кофе, можно считать условно безвредными для организма. Такими данными поделилась врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Основной вред, по её словам, составляют продукты с добавленными сахарами. В этом случае контролировать дозу сладкого будет очень сложно.

"Опаснее всего в этом отношении являются газированные напитки с добавленным сахаром, фруктовые соки с высоким содержанием сахара и другие сладкие напитки с высоким гликемическим индексом", — предостерегла собеседница РИАМО.

В целом, по словам диетолога, продукты, содержащие добавленные сахара, должны составлять не более 10% от общей калорийности рациона.

"Страховочный батончик": Врач перечислила случаи, когда конфета станет лекарством
"Страховочный батончик": Врач перечислила случаи, когда конфета станет лекарством

А ранее диетологи раскрыли, кому стоит отказаться от самой полезной русской ягоды — клюквы. Она является прекрасным средством от кардиопроблем и ряда других недугов, но людям с некоторыми заболеваниями нужно быть настороже.

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров