Кардиолог раскрыла, какое давление на самом деле низкое, и это даже не 90/60

Если у вас низкое артериальное давление — в пределах 90/60 +/- 3 мм рт.ст., но вы чувствуете себя нормально, нет необходимости беспокоиться. А вот если вы плохо переносите такое снижение — это уже повод беспокоиться. Об этом рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

"Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.). Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры", — написала она в телеграм-канале.

Важнее то, как вы себя в этот момент чувствуете. Если у вас всё прекрасно — нет поводов для беспокойства. А если появились головокружение и слабость, темнеет в глазах и появляется ощущение, что сейчас вы потеряете сознание, — это уже тревожный звоночек.

Бокерия также назвала три основные причины, почему давление может упасть: Из-за смены положения тела. Из-за длительного стояния (чаще всего у молодых людей и детей). После еды.

Но она призывает не путать эти виды гипотонии с острой гипотензией, которая может быть обусловлена острой кровопотерей, инфекцией, анафилактической реакцией, острым коронарным синдромом, поражением нервной системы.