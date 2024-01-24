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24 января, 13:16

Кардиолог раскрыла, какое давление на самом деле низкое, и это даже не 90/60

Кардиолог Бокерия назвала три основные причины снижения давления

Если у вас низкое артериальное давление — в пределах 90/60 +/- 3 мм рт.ст., но вы чувствуете себя нормально, нет необходимости беспокоиться. А вот если вы плохо переносите такое снижение — это уже повод беспокоиться. Об этом рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

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"Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.). Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры", — написала она в телеграм-канале.

Важнее то, как вы себя в этот момент чувствуете. Если у вас всё прекрасно — нет поводов для беспокойства. А если появились головокружение и слабость, темнеет в глазах и появляется ощущение, что сейчас вы потеряете сознание, — это уже тревожный звоночек.

Бокерия также назвала три основные причины, почему давление может упасть:

  1. Из-за смены положения тела.
  2. Из-за длительного стояния (чаще всего у молодых людей и детей).
  3. После еды.

Но она призывает не путать эти виды гипотонии с острой гипотензией, которая может быть обусловлена острой кровопотерей, инфекцией, анафилактической реакцией, острым коронарным синдромом, поражением нервной системы.

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А ранее кардиолог рассказала, что обнимашки, оказывается, влияют не только на психологическое, но и на физическое самочувствие. Они стимулируют выброс в кровь окситоцина — гормона счастья.

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Freepik

Александра Вишнякова
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