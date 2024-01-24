Виноват гормон счастья: Врач объяснила, почему во время оттепели раскалывается голова Врач Демьяновская: Жители городов более метеозависимы, чем люди в сёлах 24 января, 09:43 Обложка © Shutterstock

Метеозависимость — достаточно распространённое явление. Конечно, абсолютно здоровые люди в норме никак не реагируют на изменения температуры воздуха, атмосферного давления, активности геомагнитного поля Земли или Солнца — наш организм неплохо адаптирован и способен поддерживать жизненно важные показатели независимо от окружающей среды. Но если у человека есть хронические заболевания суставов, болезни сердца и сосудов, то, вполне вероятно, при перемене погоды у него возникнут такие неприятные симптомы: головная боль, обострение других признаков основного заболевания, снижение настроения и работоспособности.

Как рассказала Лайфу невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, жители больших городов больше расположены к метеочувствительности, чем люди в сельской местности. Когда на улице меняется температура, уровень влажности и атмосферного давления, чаще всего у таких метеозависимых людей болит голова. Почему это происходит?

Чаще всего приступы мигрени случаются именно в периоды потепления. Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли. Кровеносные сосуды расширяются, а болевые рецепторы раздражаются. Всё это приводит к головной боли. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест"

Если из-за скачка температуры воздуха заболела голова, врач советует для начала отдохнуть некоторое время в тишине и спокойствии, выпить чистой воды или травяного чая, сделать прохладный компресс на лоб, аккуратно помассировать голову. Иногда бывает полезно глубоко подышать или помедитировать — такие способы помогут расслабиться и снять мышечное напряжение. Если проблема не новая и уже есть врачебная рекомендация по купированию приступа головной боли, нужно обязательно ею воспользоваться.

Если головная боль не проходит в течение 72 часов и присоединились другие симптомы — головокружение, тошнота, ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, нарушение речи, боль за грудиной, очень важно обратиться за медицинской помощью. Риск ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний в период перепадов погоды несколько выше, чем в остальное время, предупредила эксперт лаборатории "Гемотест".

Кстати, Москву как раз ожидает потепление в ближайшие дни, это произойдёт благодаря тёплому циклоническому вихрю. Так, столбик термометра поднимется в столице до +2°, а по области — до +3°. Порывы ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 740 мм рт. ст.

Авторы Андрей Горяничев