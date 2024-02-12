Названа ошибка при измерении давления, которую допускают все Врач Хухрев заявил, что верный результат будет при первом измерении давления 12 февраля, 08:29 Врач рассказал, как правильно измерять давление. Обложка © freepik

Нельзя измерять давление на одной и той же руке несколько раз подряд без временного интервала, так как все последующие показатели будут ложными. Об этом рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле. Правильный результат бывает только при первом измерении", — подчеркнул он.

По его словам, при необходимости нужно выждать тридцать минут и снова сделать замеры на той же руке. Врач напомнил, что всегда следует измерять давление в спокойном состоянии и только один раз. Если всё же одолевают сомнения, то можно снять показания со второй руки, при разных значениях с первой необходимо считать более высокое давление правильным, объяснил медик.

Ранее Life.ru писал, как поднять давление с помощью кофе без тремора и тахикардии. Полутора-двух чашек кофе суммарным объёмом 200–300 миллиграммов кофеина достаточно, чтобы систолическое давление в среднем увеличилось на восемь миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на шесть, и продолжительность такого эффекта составляет около трёх часов.

Авторы Татьяна Миссуми