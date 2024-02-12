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Названа ошибка при измерении давления, которую допускают все

Врач Хухрев заявил, что верный результат будет при первом измерении давления

12 февраля, 08:29
Врач рассказал, как правильно измерять давление. Обложка © freepik

Врач рассказал, как правильно измерять давление. Обложка © freepik

Нельзя измерять давление на одной и той же руке несколько раз подряд без временного интервала, так как все последующие показатели будут ложными. Об этом рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле. Правильный результат бывает только при первом измерении", — подчеркнул он.

По его словам, при необходимости нужно выждать тридцать минут и снова сделать замеры на той же руке. Врач напомнил, что всегда следует измерять давление в спокойном состоянии и только один раз. Если всё же одолевают сомнения, то можно снять показания со второй руки, при разных значениях с первой необходимо считать более высокое давление правильным, объяснил медик.

Кардиолог рассказал, как метеозависимым пережить скачок атмосферного давления
Кардиолог рассказал, как метеозависимым пережить скачок атмосферного давления

Ранее Life.ru писал, как поднять давление с помощью кофе без тремора и тахикардии. Полутора-двух чашек кофе суммарным объёмом 200–300 миллиграммов кофеина достаточно, чтобы систолическое давление в среднем увеличилось на восемь миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на шесть, и продолжительность такого эффекта составляет около трёх часов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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