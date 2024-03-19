Россиянам рассказали о приходе астрономической весны

В эту среду, 20 марта, в Северном полушарии Земли наступит весеннее равноденствие, что послужит началом астрономической весны. Это приведёт к потеплению в Москве, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу, в среду и четверг дневная температура ожидается в пределах +4...+6 градусов, а вот в пятницу должно быть меньше облаков, поэтому столбик термометра поднимется до +6...+7. В ночь на пятницу в Москве ожидается самая низкая температура, но днём воздух прогреется до +4...+9 градусов.

"Температура будет выше климатической нормы, но ненамного, потому что ночь будет холодная", — сказала синоптик в разговоре с телеканалом "Звезда".