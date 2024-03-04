"Ожидается выше нормы": Воробьёв назвал самый уязвимый для половодья подмосковный регион

В Московской области выпал рекордный объём снега, существуют риски паводка, самым уязвимым регионом в данном случае являются Луховицы. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Все мы видим угрозу подтопления. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего — Луховицы. То, что снега много, — всем очевидно, сантиметры не надо считать. Просьба уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, что находятся в низине", — приводит его слова телеканал "360".

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, весеннее половодье "ожидается выше нормы", вскрытие льда произодёт во второй половине марта. В зоне риска, помимо Луховиц, также Серпухов, Орехово-Зуево, Кашира, Коломна и Можайск. Причём не везде имеется ливневая канализация. В региональном управлении МЧС указали, что подтопить может 226 населённых пунктов.

Сейчас в городских округах для контроля уровня подъёма воды устанавливают вешки. Кроме того, специалисты обследуют СНТ, где ранее произошли крупные подтопления.