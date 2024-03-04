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4 марта, 16:36

"Ожидается выше нормы": Воробьёв назвал самый уязвимый для половодья подмосковный регион

Воробьёв назвал Луховицы самой уязвимой территорией для половодья в Подмосковье

В Московской области выпал рекордный объём снега, существуют риски паводка, самым уязвимым регионом в данном случае являются Луховицы. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Все мы видим угрозу подтопления. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего — Луховицы. То, что снега много, — всем очевидно, сантиметры не надо считать. Просьба уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, что находятся в низине", — приводит его слова телеканал "360".

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, весеннее половодье "ожидается выше нормы", вскрытие льда произодёт во второй половине марта. В зоне риска, помимо Луховиц, также Серпухов, Орехово-Зуево, Кашира, Коломна и Можайск. Причём не везде имеется ливневая канализация. В региональном управлении МЧС указали, что подтопить может 226 населённых пунктов.

Сейчас в городских округах для контроля уровня подъёма воды устанавливают вешки. Кроме того, специалисты обследуют СНТ, где ранее произошли крупные подтопления.

Синоптик пообещал москвичам наступление весны после середины марта
Синоптик пообещал москвичам наступление весны после середины марта

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сугробы в Москве растают полностью не раньше апреля. Синоптик предупредил горожан о снегопадах и в марте.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Никита Осипов
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