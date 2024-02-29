Синоптик пообещал москвичам наступление весны после середины марта

Из-за структуры покрова сход снега в Москве ожидается на неделю позже обычного — 14–19 апреля, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Также он отметил, что весна в Центральной России будет тёплой с умеренным количеством осадков.

Тишковец отметил, что март является зимним месяцем, поэтому погода будет достаточно непредсказуема. По его словам, найдётся место и для интенсивных потеплений, и для снегопадов с метелями. Вместе с тем март обещает быть относительно тёплым и сухим, среднемесячная температура составит на один-три градуса выше нормы, а осадков будет на 10–12% меньше обычных показателей.

"С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений. При этом в первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения с передачей холодной эстафеты на начало апреля", — приводит его слова НСН.

Синоптик утверждает, что сход снега в Центральной России стоит ожидать немного позже обычного, в период 14–19 апреля. Тем не менее в апреле ожидаются ультраполярные вторжения, которые будут похожи на кратковременные зимы, однако количество осадков не превысит норму. И наконец май окажется немного влажнее обычного, а осадков выпадет на 20% больше. Вместе с тем температура будет превышать норму на один-два градуса.