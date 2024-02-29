Синоптик спрогнозировал "предощущение весны" в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что март на европейской территории страны начнётся с тёплой погоды. Он сообщил RT, что температура будет на четыре градуса выше нормы.

"В Москве температура -1...+1 °С ночью, дневная температура +2...+5 °С. В общем-то, это и есть предощущение весны. Но оно обманчивое, потому что в последующем будет всё-таки температура понижаться. И связано это с тем, что именно завтра воздух поступает с юго-запада в центр Европейской России, а уже начиная с субботы тоже южный ветер, но с юго-востока", — сообщает синоптик.

По его словам, на погоде в дальнейшем будет сказываться антициклон с областью высокого давления. При малооблачной погоде будут отсутствовать осадки начиная с субботы и до среды включительно. В ночное и дневное время будут заметны изменения температуры. Таким образом, в субботу ночью температура будет ниже нуля, а днём термометр покажет +1...+2 °С. А в воскресенье, понедельник и вторник ночью будет уже -8...-5 °С. Днём температура будет колебаться около нулевой отметки, в диапазоне -1...+1 °С, что является нормой для этого времени года, рассказывает метеоролог.