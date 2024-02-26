Сугробы раньше апреля не растают: Синоптик предупредил москвичей о снегопадах в марте

Высота сугробов в Москве достигла 62 сантиметров, что вдвое превышает обычные значения. В ближайшую неделю они немного уменьшатся, главным образом за счёт испарения, так как погода останется ветреной. Однако полностью сугробы в столице раньше апреля не растают, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом март в регионе будет снежным.