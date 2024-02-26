Сугробы раньше апреля не растают: Синоптик предупредил москвичей о снегопадах в марте
Вильфанд: Сугробы в Москве раньше апреля не растают
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Высота сугробов в Москве достигла 62 сантиметров, что вдвое превышает обычные значения. В ближайшую неделю они немного уменьшатся, главным образом за счёт испарения, так как погода останется ветреной. Однако полностью сугробы в столице раньше апреля не растают, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом март в регионе будет снежным.
"Март будет продолжать радовать нас снегопадами, поэтому полного исчезновения снега ждать пока не приходится", — рассказал синоптик в беседе с РБК.
Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин также прогнозирует снегопады в марте. Он отметил, что снежный покров пролежит в отдельных районах Москвы до 8–12 апреля.
Ранее москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. По прогнозам синоптика, температура воздуха начнёт подниматься до плюс двух градусов.