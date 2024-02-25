"Солнышко, никаких осадков": Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе

На следующей неделе в Центральную Россию придёт солнечная погода, характерная для преддверия весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, температура воздуха начнёт подниматься до плюс двух градусов.

"Дневные температуры будут положительные, в диапазоне плюс один-два градуса, но никаких осадков, солнышко, всё-таки такое преддверие весенней погоды", — сказал Вильфанд в беседе с телеканалом "Звезда".

При этом ко вторнику, 27 февраля, ночные показатели температуры станут более низкими и опустятся до минус пяти градусов, а в ночь на среду — до минус восьми. Всё же днём температура воздуха будет оставаться на положительных значениях. В целом, по словам специалиста, погода будет выше нормы на два-три градуса.