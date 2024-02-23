На Солнце зафиксировали две новые мощные вспышки

На Солнце произошли две сильные вспышки, одной из которых присуждён самый высокий класс. Однако магнитная буря на планете пока не наблюдается. Об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"23 февраля в 16:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 42 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 01:34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут", — приводит ТАСС сообщение Института прикладной физики.

22 февраля сотрудникам удалось зарегистрировать две вспышки — X1.8 и X1.7. В промежутке между ними произошёл ещё один импульс в рентгеновском диапазоне высокого класса M1.6. Сейчас, по информации мониторинга космической погоды, уровень возмущённости магнитного поля Земли находится на отметке "Штиль".

Взрывы, возникающие на солнце, делятся на пять категорий в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Самый малый класс — А0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт на один квадратный метр. Переходя на следующий уровень, мощность увеличивается в десять раз. Во время вспышек обычно происходит выброс солнечной плазмы, которая при определённых параметрах, долетая до Земли, наводит магнитные бури.