Врач рассказала землянам, как пережить двойную вспышку на Солнце

В период магнитных бурь все сердечно-сосудистые патологии могут обостряться. То есть у гипертоников будет давление повышаться, у гипотоников оно может ещё больше понижаться, качели сосудистого дисбаланса будут усиливаться. Поэтому нужно, во-первых, ограничить вещества, которые влияют на тонус сосудов.