Врач рассказала землянам, как пережить двойную вспышку на Солнце
Диетолог Мухина советует отказаться от кофе и жирной пищи в дни магнитных бурь
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В ближайшие дни Землю могут накрыть магнитные бури — всё из-за двойной вспышки на Солнце. В эти дни особенно нужно поберечься сердечникам, стоит отказаться от жирной пищи, кофе и алкоголя. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
В период магнитных бурь все сердечно-сосудистые патологии могут обостряться. То есть у гипертоников будет давление повышаться, у гипотоников оно может ещё больше понижаться, качели сосудистого дисбаланса будут усиливаться. Поэтому нужно, во-первых, ограничить вещества, которые влияют на тонус сосудов.
В такие дни диетолог советует исключить из рациона кофе, крепкий чай, алкоголь. Также нужно отказаться от тех продуктов, которые усиливают свёртываемость крови, прежде всего это жирные блюда. Стоит сократить количество белковой пищи — рыбу, курицу, птицу врач не рекомендует есть после 16:00 в периоды магнитных бурь.
Напомним, 22 февраля учёные зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки самого высокого класса — X, которые даже привели к сбоям в радиосвязи. Из-за этого в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури — это произойдёт, если сгустки плазмы дойдут до планеты.